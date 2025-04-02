Эксперт рассказал, нужен ли российским туристам долгий безвиз в Таиланде

Для российских туристов не имеет значения, 30-дневный или 60-дневный безвизовый режим в Таиланде, поскольку в среднем они проводят в стране не более двух недель, рассказал в беседе с RT вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

«Для российских туристов 30 или 60 дней — никакой разницы не имеет. 60 дней актуально только для «зимовщиков», которые не пользуются услугами российских туристических компаний, а самостоятельно перебираются и проводят зимние месяцы в этой стране», — пояснил он.

По словам эксперта, кому мало положенных дней, тот выезжает из страны и заезжает снова.

«Там достаточно в соседнюю страну вылететь за копейки и вернуться. Но для туризма ценность и 30 дней — выше крыши, потому что в среднем туристы проводят не более двух недель в Таиланде — 95% всех туристов», — заключил он.

Ранее сообщалось, что власти Таиланда сократят 60-дневный безвизовый режим для россиян до 30 дней.