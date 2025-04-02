В Таиланде назвали условие сохранения 60-дневного безвиза для россиян

Власти Таиланда сохранят 60-дневный безвизовый режим для граждан России, если у них будет потребность находиться в королевстве более 30 дней. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила глава Туристического управления Таиланда (ТАТ) Тхапани Киатпхайбун.

"Я думаю, что это зависит от рынка. Например, на рынке ближнемагистральных перевозок мы собираемся пересмотреть только некоторые продолжительные сроки безвизового режима. Однако, что касается дальнемагистральных рынков, то мы должны отталкиваться от потребностей туристов. Если российские туристы остаются в стране на срок более 30 дней, то и безвизовый режим сохранится прежним. Россияне находятся в тройке лидеров среди иностранных туристов, приезжающих в Таиланд. Они тратят приличное количество средств в рамках нашей индустрии, поэтому мы им благодарны. Россияне не только посещают какое-то определенное туристическое направление, но также интересуются недооцененными туристическими локациями, которые малоизвестны широким массам. Это очень важно для экономики всей страны", - сказала она.

Газета Bangkok Post информировала в марте, что таиландские власти планируют сократить срок безвизового пребывания туристов некоторых стран с 60 до 30 дней в рамках борьбы с нелегальной занятостью. Как отметило издание, министерство туризма и спорта королевства заявило о достижении принципиального согласия причастных ведомств о необходимости применения данной меры в попытке ограничить возможности теневого бизнеса, который пользуется преимуществами продолжительного безвизового периода.

Генеральный директор департамента информации и пресс-секретарь таиландского МИД Никондет Пхалангкун, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, позднее заявил, что власти Таиланда пересматривают текущие визовые правила в рабочем порядке и не принимали решения сократить срок безвизового режима с 60 до 30 дней для граждан некторых стран, в том числе России.

В Таиланд без визы на 60 дней

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин 15 июля 2024 года одобрил постановление о введении безвизового режима на срок до 60 дней в отношении гостей из 93 стран и территорий, посещающих королевство в туристических целях. В этот список также была включена Россия, хотя ее граждане на тот момент уже пользовались возможностью 60-дневного безвизового посещения Таиланда. В МИД королевства тогда уточнили, что 60-дневный безвизовый режим для граждан России будет действовать без ограничения по времени до дальнейшего уведомления.

В рамках межправительственного соглашения России и Таиланда об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках, срок безвизового пребывания ограничен 30 днями, однако таиландские власти на регулярной основе разрешали туристам из России находиться в стране дольше. Так, с ноября 2023 года по май 2024 россияне могли въезжать в Таиланд без визы на срок до 90 дней.

Рекорд по турпотоку из России

Российские туристы занимают третье место по числу посещений Таиланда. По данным министерством туризма и спорта, с 1 января по 31 марта этого года Таиланд посетили более 722 тыс. россиян. В общей сложности с начала года Таиланд принял более 9,5 млн иностранных туристов, больше всего из Китая - 1,3 млн. На втором месте находится Малайзия (1,15 млн), следом за Россией на четвертой строке - Индия (544 тыс.), замыкает пятерку Южная Корея (498 тыс.).

Турпоток из России в королевство по итогам 2024 года увеличился на 18% по сравнению с предыдущим годом, когда страну посетили 1,48 млн россиян. В прошлом году в Таиланде побывали 1,745 млн россиян, которые повторили рекорд посещаемости королевства 2013 года и заняли пятое место по числу визитов. Таиланд рассчитывает по итогам этого года принять рекордные 1,9 млн туристов из России.