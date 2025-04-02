В Европе планируют изменить условия компенсаций за задержки рейсов

Еврокомиссия планирует изменить регламент ЕС о размере компенсаций пассажирам при задержках рейсов. Об этом сообщает ряд западных СМИ.

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Пока регламент ЕС о правах пассажиров, который был принят еще в 2004 году, предусматривал финансовую компенсацию при сбое в расписании от трех часов и более. Однако предложения по реформе, представленные Европейской комиссией и польским председательством в Совете ЕС, вносят существенные изменения в эти правила.

В частности, сейчас путешественники могут получить возмещение от 250 до 600 евро за опоздание самолета на 3 часа и более. А вот по новым правилам они будут претендовать на компенсацию только после задержки в 5 часов для рейсов на расстояние до 3500 км и 9 часов – более 3500 км в пределах ЕС. Регулирование международных маршрутов еще серьезнее: здесь компенсация будет выплачиваться только после задержки в 12 часов.

По подсчетам европейских правозащитников, новые правила приведут к тому, что 85% пассажиров, которые сейчас могут рассчитывать на возмещение, в будущем останутся без него. Такой подход, конечно, выгоден самим авиакомпаниям, но не учитывает интересы путешественников.

Планируемые изменения в регламенте ЕС о правах пассажиров поднимают вопрос о том, как сохранить баланс между интересами авиакомпаний и потребностями пассажиров. Пока еще неизвестно, будут ли реформы фактически реализованы в том виде, в котором они есть, или давление со стороны организаций по защите прав потребителей и широкой общественности приведет к отзыву или корректировке предложений.

Также добавим, что саму реформу хотели провести еще в 2013 году. Однако тогда от проекта отказались, вернулись к нему спустя 12 лет.