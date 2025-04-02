Из-за ошибки МВД туристы потеряли 200 тысяч рублей

Супружеская пара из Уфы осталась без отдыха в Эмиратах и потеряла около 200 тыс. руб. из-за проблем с загранпаспортом жены. Сгорел тур, за который было заплачено 109 тыс. руб. А кроме того, пришлось экстренно потратиться на обратные билеты в Россию.

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Все потому, что при прохождении контроля в аэропорту Дубая вдруг выяснилось, что, когда оформлялся загранпаспорт, сотрудники МВД перепутали пол. Как пишет телеграм-канал Mash Batash, странные метаморфозы произошли в паспортном столе Кировского района. При вылете из Уфы российские пограничники почему-то не заметили, что женщина по документам мужчина, а за границей тайное стало явным.

«Интересно, что наши пограничные службы выпустили девушку из России, то есть не признали паспорт недействительным. Для перспектив судебного разбирательства важно, чтобы у туристки остались какие-то подтверждения, что не пустили ее в иностранное государство именно из-за неверного указания пола в паспорте», – прокомментировала юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская.

По ее словам, дел, связанных с ошибками в загранпаспортах, в настоящее время стало меньше, чем в прошлом году, когда ужесточились требования к документу. Но не потому, что ослаб контроль на границе, просто отдыхающие стали грамотнее:

«Внимания к проблеме было приковано много, сами туристы в курсе, а также турагенты зачастую просматривают паспорт на предмет очевидных ошибок или опечаток. Хотя они и не обязаны проверять действительность документа. Но ситуации все равно случаются».

Например, в марте, как писал TourDom.ru, семья из Оренбурга не смогла улететь в Дубай из-за неверно указанного пола в документе ребенка. В итоге туристы выиграли суд у МВД и Минфина и вернули около 266 тыс. руб. за сгоревшую путевку.