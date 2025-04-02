Части россиян стало сложнее получить шенген

Генеральное консульство Венгрии в Екатеринбурге внесло существенные изменения в порядок оформления шенгенских виз. Начиная с 1 апреля, дипломатическое представительство больше не принимает заявления на получение шенгенской визы, если основной страной назначения поездки является Австрия.

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Как сообщается на официальном сайте консульства, это ограничение также распространяется на случаи, когда въезд планируется исключительно на территорию Австрии. Таким образом, путешественники из Уральского региона, намеревавшиеся получить австрийскую визу через венгерское представительство, теперь должны искать альтернативные пути.

Отмечается, что последним днем, когда можно было подать документы на визу в Австрию через визовый центр Венгрии в Екатеринбурге, стало 28 марта. Причины такого решения на сайте дипмиссии не уточняются. Путешественникам, планирующим поездки в Австрию, рекомендуется обращаться в визовые центры, уполномоченные принимать документы непосредственно для этой страны.

Ранее сообщалось о том, что власти США вводят визовые ограничения для китайских чиновников.