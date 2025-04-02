Пляжи Сиднея засыпало щебнем и обломками

Городские пляжи Сиднея оказались частично разрушены и засыпаны мусором из-за сильного шторма, обрушившегося на восточное побережье континента в ночь на среду, сообщает корреспондент ТАСС.

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Штормовые волны высотой около 5,5 м на фоне сильного прилива обрушились на самые популярные городские пляжи Сиднея - Бондай-бич, Бронти и Кроналлу, - заполнив прибрежные полосы камнями и мусором и частично разрушив парковую инфраструктуру. Как сообщили в аварийно-спасательной службе штата Новый Южный Уэльс, спасателям даже пришлось укреплять мешками с песком несколько зданий, расположенных недалеко от воды, потому что "волны высотой в несколько метров затопили улицы".

«Бригады спасателей также эвакуировали сотрудников нескольких организаций из-за подтопления зданий соленой водой и разрушений», — рассказали в службе.

На Бондай-бич волны разбили окна серф-клуба "Айсберг", залив служебные помещения, оторвали и унесли в океан стальные перила, ограждавшие бассейн под открытым небом, и выбросили на пляж 20-тонный резервуар для сбора дождевой воды. На городском пляже Бронти приливной волной смыло песок и затопило здание станции спасателей. Штормовой прибой также обрушил две кирпичные стены, отделявшие набережную от парка, и вынес песок и мусор на расположенные там площадки для упражнений.

Спасатели отмечают, что вдоль всей береговой линии восточных районов Сиднея были зафиксированы экстремально высокий прилив и сильный шторм, пострадало и побережье северных пригородов мегаполиса. По прогнозам метеорологов, шторм и дожди в районе Сиднея продолжатся до конца недели, что может стать причиной наводнений и подъема уровня воды в реках.