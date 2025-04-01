Политика Трампа напугала путешественников

Европейские туристы предпочли отдых в Южной Америке, Канаде и Египте вместо США — путешественников напугала миграционная политика действующего президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на гендиректора французской гостиничной группы Accor Себастьяна Базена.

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По его словам, уже сейчас число предварительных бронирований туров из Европы в США снизилось на 25 процентов. Базен объяснил, что причина — в задержаниях туристов на границе США по подозрению в незаконной миграции.

Ранее британская туристка, которая была по ошибке заточена на три недели в американскую тюрьму, рассказала о кошмарных условиях пребывания там. По словам 28-летней Ребекки Берк, ей удалось выжить, питаясь холодным рисом, картофелем и бобами.