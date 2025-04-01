Электронная карта прибытия в Таиланд добавит забот туристам

Иммиграционная служба Таиланда запустила сайт для оформления электронной карты прибытия (TDAC – Thailand Digital Arrival Card). Эта форма заменит бумажные миграционные карты TM6, использовавшиеся до июня 2022 года, и станет обязательной с 1 мая для всех иностранцев, въезжающих любым видом транспорта – воздушным, наземным или морским.

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Похоже, пока портал работает лишь в тестовом режиме. При попытке заполнить электронную форму 1 апреля у корреспондента TourDom.ru дважды выскакивала техническая ошибка.

На втором шаге «Информация о поездке и проживании» вызывает вопросы пункт «Страна, в которую вы прилетите»: выбрать очевидный вариант «Таиланд» не получается. А графу «Способ передвижения» зачем-то предлагается заполнить дважды, указав номер авиарейса.

Не удалось заполнить и обязательные пункты «Вид проживания в Таиланде», «Провинция», «Округ, область, район», «Почтовый индекс», «Адрес» – соответствующие поля, в которых нужно печатать текст, оказались неактивны.

В некоторых туристических СМИ замечены публикации с бравыми репортажами, как просто заполнить новую форму. Некоторые издания даже утверждают, что им удалось полностью завершить процедуру и получить по почте QR-код, который достаточно предъявить на границе при въезде в Таиланд. Это вызывает удивление уже хотя бы потому, что TDAC начнет действовать только с 1 мая, а по правилам, указанным на сайте, форма должна заполняться «в течение 72 часов до запланированного времени прибытия путешественника в Таиланд». Более того, сайт попросту не позволяет указать дату прилета, отдаленную от текущей более чем на 3 дня. Например, сегодня, 1 апреля, крайний срок въезда предлагается 4 апреля – для этой даты карта TDAC не требуется.

У разработчиков онлайн-платформы остается еще месяц на устранение технических багов, но есть и принципиальные моменты, которые могут создать сложности туристам. Например, то же правило заполнять форму не ранее чем за 3 дня до поездки. В случае технического сбоя путешественникам вместо сборов на отдых придется в попытке решить проблему аврально связываться с техподдержкой, да еще и в другой стране – Таиланде. Кроме того, если в течение двух недель до запланированного визита в королевство турист побывал в других странах, это нужно указать в TDAC – после посещения некоторых государств, список которых заранее не указан, придется заполнять еще и декларацию здоровья.