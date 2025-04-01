Какие направления популярны среди жителей Санкт-Петербурга

Аналитики выяснили, куда петербуржцы поедут отдыхать на майские праздники. Как оказалось, пользуясь выгодными предложениями, в этом году жители Северной столицы начали бронировать отели на две недели раньше, чем обычно.

Например, 41% бронирований на февраль и март было совершено в начале года. Еще 34% бронирований пришлись на май и сентябрь, в том числе 17% на майские праздники.

По данным экспертов сервиса «Яндекс Путешествия», большим спросом у петербуржцев пользуется Франция, Турция и Объединённые Арабские Эмираты, а среди городов — Париж, Дубай и Стамбул.

В большинстве своем туристы выбирали гостиницы категории три звезды - 42%.

Если говорить об интересе россиян к зарубежным направлениям, он вырос на 20%.

Так, сообщалось, что интерес российских туристов к Белоруссии вырос за год почти вдвое. Также россияне стали проявлять больше интереса к странам Европы, где доступен отдых без оформления визы.