«Аэрофлот» сохранит действующую полетную программу из Москвы в Абу-Даби

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что прямые авиарейсы в Абу-Даби будут выполняться и в летний период. Более того, сохранятся ежедневные рейсы на самолетах Airbus A320neo.

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Также будут выполняться прямые рейсы из Москвы в Дубай. Время в пути составит пять часов. Самолет отправится в Международный аэропорт Дубая из Шереметьево.

Попасть в ОАЭ можно будет и из Сочи. Перелеты между Сочи и столицей Объединенных Арабских Эмиратов будут осуществляться на Airbus А320.

Ранее сообщалось, что интерес российских туристов к Белоруссии вырос за год почти вдвое. Если говорить о майских праздниках, то число бронирований отелей россиянами на эти даты выросло на 95%.

Также сообщалось, что россияне стали проявлять больше интереса к странам Европы, где доступен отдых без оформления визы.