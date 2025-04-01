В городском округе Хэйхэ готовятся к наплыву российских туристов

Российские туриситы стали проявлять большой интерес к городскому округу Хэйхэ в провинции Хэйлунцзян в КНР. Как сообщают представители местной туриндустрии, ранее сюда приезжали россияне с территорий, прилегающих к границам КНР. Однако теперь среди них можно встретить и жителей Сахалина.

Обмечается, что россияне приезжают в Хэйхэ за электроникой, смартфонами и другими товарами. Также многие обращаются за медицинскими услугами — например, лечат зубы. При этом местные власти намерены привлечь туристов не только с соседнего российского Благовещенск и други городов, но Китая.

В связи с этим в управлении культуры, телерадиовещания и туризма разработали специальные программы. Ранее сообщалось, что россияне стали проявлять больше интереса к странам Европы, где доступен отдых без оформления визы. Туристов, решивших провести отдых в Греции, предупредили об опасных датах.