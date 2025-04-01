Катер с туристами из России и Казахстана взорвался на юге Таиланда в море

Прогулочный катер с туристами из России и Казахстана взорвался и загорелся на юге Таиланда, сообщила таиландская туристическая полиция.

ЧП произошло неподалеку от острова Майтон в провинции Пхукет. На катере был 31 турист из России и Казахстана.

По информации полиции, в момент инцидента 30 туристов были в воде, один российский турист остался на борту и получил ожоги. Он доставлен в больницу.

"Остальные 30 туристов не пострадали и вернулись в свои отели", - уточнил он (цитата по ТАСС).

Местное издание MGR online уточняет, что инцидент произошел, когда катер стоял на якоре, а большинство отдыхающих ушли купаться.