Бразилия ответила на слухи о требовании к россиянкам не рожать в стране

В диппредставительстве уточнили, что был зафиксирован единичный случай, который произошёл «из-за недопонимания».

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«Оно возникло в консульском отделе при обслуживании гражданки Российской Федерации. Отдел не требует такого заявления», — сообщили ТАСС в посольстве Бразилии в Москве.

Ранее некоторые Telegram-каналы распространили информацию о том, что от нашей соотечественницы при подаче документов требовали письменное подтверждение отсутствия планов рожать в Бразилии. Соответствующая строка содержалась в бланке заявления на CPF, выданного беременной туристке, которая планировала посетить страну транзитом. В нём также была приписка, в которой говорилось, что за дачу ложных сведений предусмотрена ответственность.

Ребёнок, рождённый на территории Бразилии, автоматически получает право на паспорт страны. Статус его родителей на момент родов не имеет значения.