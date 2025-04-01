Посольство Бразилии опровергло данные о требовании к россиянкам не рожать в стране

Говорит Москваиещё 1

В диппредставительстве уточнили, что был зафиксирован единичный случай, который произошёл «из-за недопонимания».

Бразилия ответила на слухи о требовании к россиянкам не рожать в стране
© Unsplash
«Оно возникло в консульском отделе при обслуживании гражданки Российской Федерации. Отдел не требует такого заявления», — сообщили ТАСС в посольстве Бразилии в Москве.

Ранее некоторые Telegram-каналы распространили информацию о том, что от нашей соотечественницы при подаче документов требовали письменное подтверждение отсутствия планов рожать в Бразилии. Соответствующая строка содержалась в бланке заявления на CPF, выданного беременной туристке, которая планировала посетить страну транзитом. В нём также была приписка, в которой говорилось, что за дачу ложных сведений предусмотрена ответственность.

Ребёнок, рождённый на территории Бразилии, автоматически получает право на паспорт страны. Статус его родителей на момент родов не имеет значения.

Отдых за границей