Авиакомпания Air Serbia возобновила рейсы из Сочи в Белград и обратно, они будут осуществляться дважды в неделю - по понедельникам и пятницам. Об этом сообщили в Telegram-канале международного аэропорта Сочи.

"И снова Сочи - Белград. Сегодня авиакомпания Air Serbia возобновила рейсы по этому маршруту - дважды в неделю", - говорится в сообщении.

Уточняется, что рейсы будут осуществляться по понедельникам из Сочи в 18:10, обратно из Белграда в 17:20 и по пятницам из Сочи в Белград в 14:35, обратно - 13:45. Время в пути в Белград займет 2 часа 50 минут, обратно - 2,5 часа.

В аэропорту Сочи ТАСС уточнили, что рейсы были отменены в январе 2025 года авиакомпанией без официального объяснения причины.