Дефицит мест в отелях Пхукета в апреле: что происходит

Традиционной проблемы с дефицитом мест в отелях Таиланда в середине апреля в этом году российским туристам, похоже, удастся избежать. В системах онлайн-бронирования обнаружен довольно богатый ассортимент туров на таиландский курортный остров Пхукет с заездами 11–13 апреля и гарантированным подтверждением размещения.

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Напомним, на даты с 13-го по 15-е число приходится празднование Сонгкрана – тайского Нового года. В этот период гостиницы пользуются повышенным спросом как у иностранных гостей, особенно из стран Юго-Восточной Азии, так и у самих жителей королевства. Подтверждать номера непросто – большие квоты уходят на внутренний, а также китайский и другие рынки. Например, в прошлом году проблема была настолько острой, что некоторые туристы даже отказывались вносить предоплату за забронированные туры, пока не получат ответ о наличии номера.

По состоянию на 31 марта журналист TourDom.ru насчитал по 13 гостиниц 3 и 5*, а также 25 уровня 4*, в которых туроператоры обещают гарантию наличия мест. В их числе, например, такие востребованные, находящиеся поблизости от пляжей комплексы, как Amari Phuket 4*, Dusit Thani Laguna Phuket 5*, The Vijit Resort 5*, Le Meridien Phuket Mai Khao Beach Resort 5* и другие.

Топ-менеджеры крупных туроператоров, с которыми пообщался корреспондент TourDom.ru, отметили: ситуация со свободными номерами в этом году кардинально лучше прошлогодней.

«Мы учли опыт весны-2024, взяли значительно больше мест на гарантии», – рассказали в одной из туроператорских компаний.

В другой пояснили: увеличение квот на апрель – это «встречное движение» туроператоров и отельеров. Последние также очень заинтересованы в бронированиях самого крупного для Пхукета иностранного рынка, российского. Тайские туристы, как правило, берут номера под даты Сонгкрана – на 3–4 ночи. А у россиян средняя продолжительность туров – 12 дней, продавать места на такой срок выгодно. Чтобы соблюсти баланс интересов между внутренним и иностранными рынками, гостиницы предлагают «мягкие коммитменты» – переподтвердить номер после бронирования туроператору нужно, но процедура короткая, и с очень высокой вероятностью его предоставят. Еще одно объяснение того, что ситуация с наличием номеров на Пхукете на даты тайского Нового года в этом году не столь напряженная – снижение активности китайского рынка: