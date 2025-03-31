На крошечном острове Сент-Бартелеми в Карибском море расположен один из самых сложных и рискованных аэропортов в мире – аэропорт Густава III. Этот небольшой аэродром, известный своими экстремальными условиями для посадки и взлета, принимает преимущественно небольшие частные и турбовинтовые самолеты, но даже опытные пилоты признают: каждый заход на посадку здесь – настоящее испытание.

Что делать, если ваш багаж не прилетел

Главная сложность заключается в короткой взлетно-посадочной полосе длиной всего 646 метров, что в несколько раз меньше, чем у стандартных международных аэропортов. С одной стороны ее ограничивает холм, с другой – пляж Сен-Жан и Карибское море. При заходе на посадку пилотам приходится буквально пролетать в нескольких метрах над автомобильной дорогой, проходящей перед ВПП, а затем мгновенно снижаться, чтобы не промахнуться мимо короткой полосы.