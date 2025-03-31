Авиакомпания сообщила о приостановке рейсов между Москвой и Ашхабадом

Авиакомпания Turkmenistan Airlines пока не планирует возобновлять полеты между Москвой и Ашхабадом.

© tourdom.ru

«Приостановка рейсов продлена до 30 апреля, для оформления вынужденного возврата просим обращаться по месту приобретения авиабилета», – сообщает перевозчик.

О причинах этого решения представители авиакомпании не говорят. У некоторых наблюдателей возникла версия, что рейсы не возобновятся вплоть до того момента, когда вступит в силу новое зимнее расписание, то есть осенью. Это можно объяснить тем, что именно на зимний период приходится высокий туристический сезон в странах Юго-Восточной Азии, куда со стыковкой в Ашхабаде преимущественно и летают россияне.

Туры на рейсах «Туркменских авиалиний» продавал туроператор ITM group, выступающий агентом авиакомпании в России. После того как в конце декабря были приостановлены рейсы Москва – Ашхабад – Москва, туристы получили возможность добраться до курортов рейсами других перевозчиков.

«На сегодняшний день всех наших клиентов мы пересадили на альтернативные рейсы без доплат. С каждым из них мы находимся в полном контакте, все получают самую актуальную информацию. Претензий и жалоб ни от кого не поступало», – прокомментировали ситуацию в ITM group.

Напомним, «Туркменские авиалинии» уже трижды продлевали паузу в перелетах по маршруту Москва – Ашхабад – Москва – в конце января, февраля и сейчас. В настоящее время долететь из Москвы в столицу Туркменистана можно на рейсах авиакомпании S7.