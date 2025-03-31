Составлен список самых опасных пляжей для туристов

Согласно информации, опубликованной в прессе, пляжи Сочи, несмотря на их популярность, представляют серьезную угрозу для здоровья туристов из-за неэффективной работы очистных сооружений, загрязнения мусором и высокой плотности отдыхающих. Эти факторы создают идеальные условия для распространения ротавирусной инфекции в прибрежных водах. Региональный Роспотребнадзор зафиксировал более 900 случаев заражения ротавирусом в Сочи в течение первых семи месяцев прошлого года.

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Хургада, один из самых посещаемых курортов Египта, также вошла в перечень мест с повышенным риском для туристов. Исследование YorkTest указывает на то, что в Хургаде регистрируется наибольшее количество случаев пищевых отравлений.

В список опасных мест вошел и бассейн Дьявола, расположенный на краю водопада Виктория в Замбии. Купание в этой естественной чаше в сухой сезон сопряжено со смертельной опасностью, поэтому экскурсии проводятся с обязательным страхованием.

Вулкан Мерапи в Индонезии представляет опасность из-за своей вулканической активности. Извержения происходят с периодичностью в 7-10 лет. В декабре 2023 года спасатели эвакуировали 49 альпинистов, получивших ожоги и травмы, 12 человек пропали без вести, а 11 погибли.

Дорога Смерти в Боливии продолжает представлять угрозу для жизни. До 2007 года это была единственная дорога, соединяющая два города, что приводило к многочисленным падениям автомобилей и автобусов в пропасть. Хотя теперь существует безопасный альтернативный путь, Дорога Смерти остается популярной достопримечательностью для велосипедистов, и, к сожалению, несчастные случаи продолжаются.