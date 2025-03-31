Эксперт поделился новостями из Таиланда

Бангкок вернулся к привычному ритму жизни после недавнего землетрясения в Таиланде, никакие неудобства гостям мегаполиса на сегодня не грозят.

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Туристов вновь пускают на смотровые площадки небоскребов Маханакхон и Байок Скай, вход на которые был недоступен еще в минувшую субботу. Такой актуальной информацией поделился сегодня с порталом TourDom.ru руководитель тайской принимающей компании «Илвес Тур» Виктор Кривенцов. В городе продолжаются инспекции некоторых высотных зданий, но не одно из них на сегодня не закрыто.

По словам эксперта, в Бангкоке, а также двух соседних провинциях – Патумтани и Пхрэ – пока не отменен режим стихийного бедствия. Несмотря на пугающее название, на практике он означает лишь то, что правительство получает право использовать специальные денежные фонды для ликвидации последствий землетрясения, а также привлекать к соответствующим работам военнослужащих. Режим чрезвычайной ситуации, предполагающий введение комендантского часа, ограничений передвижения по городу и т. д., не вводился. Отсутствие ЧС, кстати, означает еще и то, что гостиницы не могут отменять бронирования, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства.

Напомним, что основные пляжные курорты – Паттайя и Пхукет, куда направляются большинство российских туристов, – землетрясение в Таиланде не затронуло вовсе. Подземные толчки там не ощущались, обстановка оставалась спокойной, кафе, магазины, рестораны работали, экскурсии не отменялись.