Туроператоры объяснили, почему россияне не стремятся посещать КНДР

Как бы ни пытались корейские власти заставить российских туристов к себе ехать, россияне не хотят, сказал НСН Алексан Мкртчян.

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Северная Корея не привлекает российских туристов из-за слабой инфраструктуры, сказал в эфире НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Власти КНДР ранее приостановили зарубежный туризм на фоне негативных отзывов в соцсетях. По данным издания South China Morning Post, Северная Корея обеспокоена «негативным восприятием страны, которое формируется из-за публикаций в социальных сетях влиятельных лиц среди посетителей». Эксперты отмечают, что туристы из-за рубежа демонстрировали подробности жизни в КНДР, раскрывая аспекты режима и общества. Мкртчян отметил, что приостановка туристических поездок в КНДР никак не скажется на российском турбизнесе.

«КНДР посещают не больше двух-трех тысяч российских туристов в год. Приостановили или не приостановили поездки в Северную Корею – российскому туристическому бизнесу ни холодно, ни жарко. Как бы ни пытались корейские власти заставить российских туристов к себе ехать, россияне не хотят ехать в КНДР, потому что там нет ни нормальных пляжей с отелями, ни нормальных лыжных склонов с отелями. В Северной Корее есть небольшие, но крайне неинтересные экскурсионные программы. Туристам больше всего не нравится то, что там нельзя свободно перемещаться – из отеля даже нельзя самостоятельно выйти. В связи со всем этим туризм в Северной Корее не имеет никаких шансов», – сказал собеседник НСН.

По его словам, в КНДР ездили только ради интереса.

«В основном в Северную Корею ездили люди, которые хотели посмотреть, как живется в коммунистическом лагере. Туда приезжаешь и оказываешься на 40 лет назад в СССР. Также туда ездили блогеры, чтобы осветить местную жизнь», – заключил эксперт.

Ранее стало известно, что количество иностранных туристов, посетивших Россию в 2024 году, выросло более чем на треть по сравнению с 2023 годом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».