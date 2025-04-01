Названы самые выгодные направления для отдыха летом

Для путешествия в летний сезон в рамках ограниченного бюджета в первую очередь стоит рассмотреть Турцию, сообщила руководитель международных проектов «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина. Самые выгодные направления для россиян она назвала в беседе с «Лентой.ру».

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В Турции широкая отельная база и выбор номерного фонда, отметила эксперт. По ее словам, на текущий момент забронировать тур на двоих на 7 ночей с вылетом в первой половине июня из Москвы и проживанием в четырехзвездочном отеле на «все включено» можно от 107 тысяч рублей, а в пятизвездочном отеле — от 126 600 рублей.

Чтобы насладиться пляжным отдыхом, можно также рассмотреть путешествие в Египет, указала туроператор. Однако стоит помнить, что летом здесь довольно жарко, и необходимо пользоваться средствами защиты от солнца, подчеркнула она. Забронировать тур в Египет на двоих на 7 ночей с вылетом в первой половине июня из Москвы и проживанием в четырехзвездочном отеле на «все включено» можно от 121 800 рублей, в пятизвездочном отеле — от 138 900 рублей.

Также в рамках ограниченного бюджета можно отправиться в Таиланд, поделилась Воронина.

«Если отдых в Турции или Египте, как правило, подразумевает времяпрепровождение на территории отеля, то в Таиланде звездность отеля не так важна, как сама локация для отдыха. Большинство туристов отдают предпочтение определенному курорту и самостоятельно путешествуют по островам — отдыхают на разных пляжах, смотрят главные достопримечательности и пробуют местную кухню», — Любовь Воронина, туроператор.

Она рассказала, что Таиланд считается круглогодичным направлением, где температура воздуха днем не опускается ниже 23 градусов, однако летом можно наблюдать дожди. Специалист рекомендовала отдавать предпочтение острову Самуи. Забронировать тур в Таиланд на двоих на 7 ночей с вылетом в первой половине июня из Москвы и проживанием в трехзвездочном отеле на завтраках можно от 121 700 рублей, в четырехзвездочном отеле — от 124 900 рублей, в пятизвездочном отеле — от 134 500 рублей.

Эксперт также посоветовала рассмотреть путешествие на Хайнань. На острове развитая туристическая инфраструктура, масштабная сеть отелей, живописные достопримечательности и широкий выбор развлечений, а также белоснежные пляжи с широкой береговой линией, отметила Воронина.

Летом, особенно в июле, длится жаркий сезон, и в этот период могут быть кратковременные ливни и волны, предупредила она. Ближе к началу августа температура воздуха снижается. Забронировать тур на Хайнань на двоих на 7 ночей с вылетом в первой половине июня из Москвы и проживанием в четырехзвездочном отеле на завтраках можно от 105 тысяч рублей, в пятизвездочном отеле — от 110 400 рублей, указала она.

Ранее менеджер отдела продаж Onlinetours Светлана Герасимова сообщила, что пакетные туры зачастую оказываются дешевле самостоятельных путешествий, так как туроператоры покупают билеты и бронируют отели оптом, получая скидки от поставщиков услуг.