В АТОР ответили на слухи о прекращении туризма в КНДР

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в беседе с RT оценил появившиеся новости о том, что КНДР может закрыть границу для зарубежных туристов.

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«У нас нет информации по поводу прекращения туризма в КНДР. Туризм туда был доступен в очень ограниченном формате. Этим занималось несколько компаний. Ездили организованные группы. Спрос был высоким, но предложений было очень мало на рынке», — рассказал он.

По словам Мурадяна, в течение года КНДР посещало несколько тысяч российских туристов. И, как считает эксперт, вряд ли причиной негативных отзывов о стране могли стать российские путешественники.

«Несколько тысяч российских туристов ежегодно посещало КНДР. Туры в среднем стоили $1,5—2 тыс. По моей информации, все возвращались с очень позитивным впечатлением от страны. Да, есть своя специфика, но все это понимали», — подчеркнул он.

Он добавил, что интерес к КНДР проявляли не только жители Дальнего Востока, но и остальной России, в том числе москвичи.

«Если они приостановят туризм, что-то мне подсказывает, что российских туристов это не коснётся», — подытожил он.

Ранее китайское издание SCMP сообщило, что КНДР приостановила зарубежный туризм из-за негатива в соцсетях.