Стало известно, когда запустят первые рейсы из России в Эйлат

Рейсы из Москвы в Эйлат могут начаться уже в июне. Об этом телеграм-каналу «Эйлатика» рассказал Дмитрий Филатовский, коммерческий директор ICS Travel Group.

«Red Wings планирует начать полеты в аэропорт Рамон с 12 июня, сейчас авиакомпания занимается согласованием различных технических моментов. По нашим ожиданиям, продажи могут открыть уже на ближайшей неделе», – рассказал представитель туроператора.

Полеты будут выполняться на SSJ 100 с дозаправкой в Сочи, без выхода пассажиров из самолета. Предполагается, что Red Wings начнет с одного рейса в неделю, при увеличении спроса добавит еще один. Также при увеличении загрузки на маршрут могут поставить Ту-204, Ту-214.

Кроме того, в Минтуризма ранее говорили и о планах Azimut летать в Эйлат. Однако в авиакомпании пока на этот счет не публиковали официальных комментариев.

Наконец, остался один незакрытый гештальт: действует предупреждение МИД для российских граждан об опасности посещения Израиля. Смогут ли туроператоры продавать туры в еврейское государство при таких вводных, не очень понятно.