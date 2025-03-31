У Бразилии появились вопросы к беременным российским туристкам

Бразильские власти начали запрашивать у беременных россиянок, оформляющих CPF, аналог российского ИНН, письменное обязательство не рожать в стране. Ранее такая практика не применялась, сообщают туристы.

По данным издания «Осторожно, новости», в анкете на получение CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) появился новый пункт: «Будучи беременной, я не имею намерения рожать в Бразилии». Этот документ может понадобиться иностранцам для покупки местных SIM-карт, билетов на внутренние рейсы и аренды автомобилей.

Некоторые туристки подтвердили, что такой бланк выдают только беременным женщинам, однако подписывать его необязательно. При этом одна из путешественниц рассказала о давлении со стороны чиновников: «Мне не смогли объяснить, зачем нужно это заявление. Но в консульстве предупредили, что, если я рожу в Бразилии, меня могут привлечь за ложные сведения о целях поездки».

Отметим, что в 2023 году случился скандал с беременными россиянками в Аргентине. Туристок отказывались пускать в страну. По мнению местных властей, женщины специально приезжали в положении, чтобы после родов получить ВНЖ по упрощенной схеме.

Пока официального заявления от бразильского правительства не поступало. Однако туристам рекомендуют заранее уточнять требования при оформлении документов, чтобы избежать проблем на границе.