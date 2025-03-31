В Казахстане утвердили национальный стандарт по экотуризму

В Казахстане с 1 июня 2025 года вступит в силу национальный стандарт, устанавливающий требования к экологически ответственному туризму. Среди них – минимизация воздействия на окружающую среду, энергосбережение, управление отходами и сохранение биоразнообразия. Об этом сообщает информационное агентство «Казинформ», партнер сети TV BRICS.

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Стандарт является частью Инициативы по финансированию биоразнообразия Программы развития ООН, которая направлена на поддержку проектов в области охраны окружающей среды в разных странах. Документ основан на рекомендациях Глобального совета по устойчивому туризму (GSTC) и опыте международных систем сертификации.

Как пишет агентство, стандарт распространяется на туроператоров, гидов, экскурсоводов, а также организации, предоставляющие услуги размещения и питания.

Одна из целей инициативы – вовлечение местных сообществ в развитие экотуризма. Жители смогут участвовать в создании туристических маршрутов, открытии гостевых домов и проектах по сохранению природного наследия.

Ожидается, что принятие стандарта позволит повысить доверие туристов, привлечь инвестиции и укрепить имидж Казахстана как экологически ответственного направления.