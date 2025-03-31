Туристов предупредили о трех опасных датах в Греции

МИД Британии рекомендует воздержаться от поездок в Грецию 1 мая, 17 ноября и 6 декабря. В указанные даты в стране регулярно происходят масштабные акции протеста, переходящие в конфликты с правоохранителями и нарушающие работу транспорта.

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Самая напряженная обстановка складывается на центральной площади Афин, Синтагме. Чтобы разогнать митингующих, полиция нередко применяет слезоточивый газ и водометы.

В марте 2025-го в Афинах уже были ожесточенные столкновения между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов. Причиной стали обсуждения в парламенте действий кабмина после железнодорожной катастрофы. Тогда полицейские использовали светошумовые гранаты.

Ранее на Бали туристам запретили шуметь и включать свет.