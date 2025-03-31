«Я стал параноиком». Что пошло не так с туризмом в Северной Кореи

В конце февраля 2025 года Северная Корея впервые с начала пандемии разрешила въезд в страну западным туристам, но всего через несколько недель внезапно изменила свое решение. По предположениям экспертов, которых цитирует South China Morning Post (SCMP), это произошло из-за того, что многочисленные публикации путешественников в соцсетях демонстрировали внутреннюю обстановку закрытой страны на весь мир, что насторожило местные власти. Какими впечатлениями делились гости и были ли среди них россияне — разбиралась «Лента.ру».

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Первым европейским туристам показали детское шоу с баллистическими ракетами

В состав первой группы западных туристов, которые посетили Северную Корею впервые с 2020 года, вошли граждане Великобритании, Франции, Германии и Австралии. Тур организовала компания Young Pioneer Tours, путевки были распроданы за пять часов.

Европейцев привезли в особую экономическую зону Расон, которая открылась в 2025 году на северо-востоке страны для стимулирования экономического роста за счет развития иностранного бизнеса и туризма. Путешественникам дали строгие инструкции, которым нужно было следовать. В числе главных правил — не оскорблять лидеров страны, не высмеивать идеологию Северной Кореи и не осуждать образ жизни местных граждан. Сопровождающие группы пристально следили за тем, чтобы гости страны не нарушали ограничения и не отклонялись от маршрута.

«Пару раз мне даже приходилось сообщать им, что я хочу воспользоваться туалетом. Мне прежде нигде в мире не приходилось этого делать», — Майк О’Кеннеди, британский видеоблогер.

Все посещаемые группой места были определены заранее. В маршрут вошли завод, недавно построенная и хорошо укомплектованная аптека и школа. Там восьмилетние ученики подготовили для иностранных гостей представление. Они пели на фоне огромного экрана, на котором показывались баллистические ракеты, поражавшие здания в «неопознанном анимированном мегаполисе».

«Группа западных туристов во время первой за пять лет официально разрешенной поездки в "затворническое королевство" увидела сюрреалистическое представление, в рамках которого северокорейские школьники танцевали и пели на фоне анимированных баллистических ракет», — New York Post.

Европейцы критиковали северокорейские дороги и удивились отсутствию интернета

Во время поездки западные туристы пожаловались на отсутствие в одной из самых закрытых стран мира интернета и банкоматов. Кроме того, их удивило, что глянцевые городские пейзажи, которые они видели на официальных фотографиях, сильно отличаются от реальности.

«Дороги ужасные, тротуары шаткие, а здания сконструированы странным образом», — описал свои впечатления Джо Смит, бывший журналист NK News, который был в КНДР трижды.

Он также отметил, что устаревший декор ветхого отеля напомнил ему гостиную его бабушки.

Видеоблогер Майк О’Кеннеди признался, что его западное мировоззрение привело к одной щекотливой ситуации. Во время визита в Дом дружбы Северной Кореи и России ему предложили оставить запись в книге пожеланий. Мужчина написал, что хотел бы мира во всем мире, но гид предупредил, что такие лозунги в их стране неуместны.

«После этого я стал параноиком», — рассказал О’Кеннеди.

Зарубежные туры в Расон перестали продавать из-за постов туристов в соцсетях

Всего через несколько недель после открытия Северной Кореи для иностранных путешественников власти страны решили приостановить развитие зарубежного туризма. Базирующееся в Китае агентство Koryo Tours, которое специализируется на северокорейских турах, сообщило на своем сайте о закрытии продажи путевок в Расон. Компания описала ситуацию как беспрецедентную, добавив, что предоставит объяснения, как только появится дополнительная информация.

В тот же день о приостановке туров сообщило и китайское агентство Young Pioneer Tours. Его представители посоветовали путешественникам, которые планируют поездки в КНДР на апрель и май, воздержаться от бронирования рейсов, пока не появится дополнительная информация.

По мнению экспертов, власти Северной Кореи могли принять такое решение, обеспокоившись публикациями западных туристов, которые создают негативный образ страны.

«После открытия КНДР для туристов иностранные гости делали видео и фотографии, раскрывающие разные аспекты северокорейского общества и режима, и многие из них были опубликованы. Эти материалы вызвали международную критику, побудив власти Северной Кореи временно приостановить туризм, пока они не смогут принять меры по контролю за утечками информации», — О Гён Соб, исследователь Корейского института национального объединения в Сеуле.

Одной из самых ярких публикаций, которая привлекла всеобщее внимание, стало видео блогера О’Кеннеди с тем самым выступлением северокорейских детей на фоне баллистических ракет. С момента загрузки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) оно набрало более 7,3 миллиона просмотров. Британец также показал неблагоприятные стороны жизни в Северной Корее: пустые улицы с небольшим количеством людей и транспортных средств, обшарпанные жилые дома и завод по производству минеральной воды без рабочих.

Россиян в КНДР все еще пускают

Тем временем россияне продолжают ездить в Северную Корею и наслаждаться местными удобствами. Так, автор блога «Беспорядочные путешествия», который побывал в КНДР в феврале, признался, что туристов там размещают в шикарных отелях с бассейнами, спа, ресторанами, барами и прочими сервисами. Экскурсии, по его словам, были интересными и насыщенными.

«В комментариях мне писали, мол, зачем вообще тратить время и деньги на страну, где нельзя никуда пойти самостоятельно и увидеть что-либо сверх туристической программы. Да, это существенный минус подобной поездки, довольно жирный, но он же по сути и единственный. Да и потом, многие туристы (как бы не большинство), посещая другие страны в рамках организованных экскурсий, будь то Турция или Египет, зачастую тоже особо не стремятся отделиться от гида, практически не покидают территорию отелей и при этом совсем не чувствуют себя ущемленными», — Максим Голышев, автор блога «Беспорядочные путешествия».

1,5 тысячи российских туристов посетили Северную Корею в 2024 году.

Первым российским регионом, который активно восстанавливает связи с КНДР, стал Приморский край. В 2024 году число авиарейсов из Владивостока в Пхеньян выросло до пяти в неделю. Кроме того, три раза в неделю курсирует пассажирский поезд по маршруту Хасан — Туманган.

Запуск нового железнодорожного маршрута из Владивостока в Расон запланирован на 8 мая. Это первый подобный маршрут из дальневосточной столицы в КНДР. Планируется, что в дальнейшем поезда будут ходить один раз в месяц.