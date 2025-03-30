В Таиланде опасаются снижения числа иностранных туристов

Тайские отельеры бьют тревогу после недавнего землетрясения, затронувшего столицу страны Бангкок.

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«Число международных туристов сократится на 10–15% или даже больше в ближайшие две недели», – пишет Bangkok Post со ссылкой на президента Ассоциации отелей Таиланда Тиенпрасита Чайяпатрануна.

Как отмечается в публикации, беспокойство у представителей турбизнеса вызывает прежде всего основной для Таиланда туррынок, китайский. Гости из Поднебесной, как правило, остро реагируют на события, которые могут повлиять на безопасность отдыха.

«Отмен чартеров для организованных тургрупп пока нет. А вот самостоятельные туристы, которые еще не забронировали авиабилеты, могут поменять свои планы», – отметили в ассоциации.

С 13 по 15 апреля в Таиланде празднуют Сонгкран. Устраивающиеся в эти дни красочные фестивали обычно привлекают большое число гостей, особенно из азиатских стран, однако в этом году надежды отельеров на повышенную загрузку могут не оправдаться.

Между тем, судя по обсуждениям в турагентских чатах соцсетей, российские туристы от запланированных на ближайшие даты поездок в Таиланд не отказываются:

«Не видим никакой паники, клиенты ждут вылета на отдых», «Некоторые задают вопросы об обстановке на курортах, даем объективную информацию, и беспокойства больше не проявляют».

Часть туристов, еще не забронировавших туры, интересуются, не подешевели ли поездки в связи с недавним землетрясением, пишут представители туркомпаний. В системах онлайн-бронирования снижения цен ни на турпакеты, ни на авиабилеты в Таиланд не замечено. Спецпредложения, конечно, встречаются, но их количество сейчас примерно такое же, как обычно.

Напомним, что ни МИД РФ, ни дипведомства других стран не выпускали рекомендаций для туристов повременить с поездками в Таиланд. Бангкок возвращается к нормальной жизни, на основных курортах – в Паттайе и на Пхукете – подземные толчки не ощущались, обстановка спокойная, кафе, рестораны, магазины работают, экскурсии не отменяются.