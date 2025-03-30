Слетать в Японию из Москвы можно дешевле 40 тысяч рублей

В системах онлайн-бронирования замечены относительно недорогие авиабилеты из Москвы в Японию. Их предлагает авиакомпания China Eastern Airlines.

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Например, слетать в Токио 20 мая, обратно – через 3 недели, 10 июня, вполне реально за 38,8 тыс. руб., багаж включен в тариф (указаны наличие и цены, актуальные по состоянию на 17:30 30 марта. – Ред.).

Пересадка в аэропорту Пекина на пути в японскую столицу – 5,5 часа, на обратном – 15 часов, туристы могут выйти в город, воспользовавшись безвизовым транзитом.

Лишь на 400 руб. дороже, в 39,2 тыс. руб. обойдутся места на рейсе в Токио 13 мая с возвращением 3 июня.

Бюджетные авиабилеты из Москвы есть и в другой японский город, Окинаву. Перелет 15 мая туда, 26-го обратно стоит 36,8 тыс. руб., включая перевозку чемодана. Стыковки – в аэропорту «Пудун» Шанхая.

За ту же сумму, 36,8 тыс. руб., доступны места на рейсе в Окинаву 18 мая с возвращением через 11 дней, 29-го. А за 37,7 тыс. руб. можно отправиться в этот японский город на неделю, с 20 по 27 мая.

У китайских авиакомпаний периодически появляются спецпредложения на маршрутах из России в страны Юго-Восточной Азии с пересадками в аэропортах Китая. Некоторые туроператоры формируют на такой перевозке GDS-туры (авиабилеты бронируются под запрос в глобальных системах дистрибуции. – Ред.).