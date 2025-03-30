На Пхукете туристы снова могут сфотографироваться у Большого Будды

На Пхукете местный житель открыл на своем земельном участке на горе Наккерд смотровую площадку с видом на живописную бухту и расположенную поблизости 45-метровую статую Большого Будды. Для туристов это единственный на сегодня шанс сделать фотографии на память на фоне одной из главных достопримечательностей курортного острова. Причем платы за такую возможность и пользование инфраструктурой не предусмотрено.

© tourdom.ru

«Я хочу, чтобы каждый, кто придет к Большому Будде, вернулся отсюда счастливым» – так щедрый таец прокомментировал свое начинание.

На плантации дурианов он расчистил место для автостоянки, проложил для удобства небольшую бетонную дорогу, сделал туалеты. Там же туристы встречаются с живущими на горе обезьянами.

По словам садовода, после закрытия доступа на территорию религиозно-туристического комплекса в сентябре прошлого года сюда по-прежнему приезжали тысячи людей в высокий сезон. И все они были разочарованы увиденным. Из-за произошедшего на склоне горы оползня власти на всякий случай перекрыли официальный проход глухим забором, а на проездах установили бетонные блоки. При этом можно было попасть на расположенные по соседству частные владения, среди которых есть в том числе и сувенирные лавки местных жителей.

Ранее TourDom.ru писал, что в Таиланде в августе 2024 года жертвами мощного оползня на горе Наккерд на Пхукете стали двое россиян, всего тогда погибло 13 человек. Среди причин ЧП называли бесконтрольную застройку храмового комплекса. Были даже призывы снести Большого Будду из-за его веса в 135 тонн.