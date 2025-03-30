Министр туризма Таиланда высказался о положении путешественников

Министр туризма и спорта Таиланда Соравонг Тхиентхонг высказался о положении путешественников в стране после землетрясения. Его комментарий приводит ТАСС.

По словам политика, сообщений о пострадавших во время катаклизмов туристах не поступало. Также он отметил, что ситуация в стране нормализовалась, отдыхающие могут путешествовать в обычном режиме.

«Туристические достопримечательности, торговые центры, деловые учреждения, гостиницы и общественный транспорт работают в обычном режиме, за исключением некоторых зданий, ожидающих проверки для уточнения критериев безопасности», — заявил министр.

Серия мощных землетрясений произошла в Мьянме 28 марта. Сильные подземные толчки также зафиксировали в Таиланде. В обеих странах были разрушены дома, дороги и объекты инфраструктуры.

Ранее в марте сообщалось, что туроператоры возобновят приостановленные из-за землетрясений экскурсии в Бангкок.