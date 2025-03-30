На Кипре вновь предложили россиянам визу цифрового кочевника

На Кипре анонсировали возобновление программы Digital Nomad Visa. В Департаменте миграции небольшого островного государства отметили, что заявки могут подать граждане стран, не входящих в Европейский союз и Европейскую экономическую зону. Среди потенциальных соискателей там надеются увидеть и россиян.

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Основное требование к претендентам – наличие стабильного ежемесячного заработка от 3,5 тыс. евро (322 тыс. руб.), причем в зачет идет сумма после вычета всех налоговых отчислений. Трудоустройство возможно только в зарегистрированной за рубежом компании. Допускается самозанятость с оказанием услуг иностранным клиентам. Характер выполняемой работы, само собой, должен быть привязан к цифровым технологиям.

Работников на удаленке хотят видеть на Кипре на постоянной основе – по правилам программы им разрешено проживание в течение года с возможностью продления ВНЖ в общей сложности до 3 лет. Такие же визы получат и члены семьи – второй супруг и несовершеннолетние дети. Для последних существует одно ограничение – пребывать практически в роли туриста без права работать на территории страны.

Еще один бонус – получение статуса налогового резидента Кипра при нахождении на острове более 183 дней в году. С учетом льготного налогообложения это может быть выгодно для тех, кто имеет достаточно высокие доходы.

На острове надеются, что цифровые кочевники будут поддерживать местный бизнес в низкий туристический сезон, продолжая арендовать жилье и тратить деньги на питание, различные услуги и развлечения. По предварительным оценкам, в стране рассчитывают на приезд примерно 500 высокооплачиваемых специалистов в этой сфере до конца года. Не исключено, что такой же лимит будет и в будущем.

Ранее TourDom.ru писал, что в Таиланде иностранцам, занятым на удаленной работе, решили выдавать Destination Thai Visa. Ее особенность в том, что нахождение в королевстве им ограничили 180 днями в году, хотя общий срок действия визы составляет 5 лет. Интересно, что под статус цифровых кочевников попадают также любители тайского бокса и местной кухни.