Блогерша назвала стыдные для россиян привычки итальянцев

Российская путешественница, живущая в Италии, назвала стыдные для своих соотечественников привычки местных. Наблюдениями она поделилась в личном блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

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Автор публикации отметила, что в этой европейской стране не стыдятся естественных процессов организма. По ее словам, по телевизору там часто показывают рекламу прокладок, на которые выливают красноватую жидкость.

«Что же, реалистично, конечно, но видеть такое даже мне, девушке, лишний раз совсем не хочется, особенно за столом. А мужчинам зачем?» — выразила недоумение она.

Блогерша также рассказала, что итальянки совсем не переживают из-за седины и принимают себя такими, какие они есть.

«Слышала, что им с детства внушают, что они королевы и вообще самые лучшие, поэтому самооценка у итальянских женщин такая, что можно только позавидовать. И здесь женщины принимают себя без всех бьюти-процедур вроде ботокса, подтяжек лица, увеличения губ», — пояснила россиянка.

Кроме того, по словам путешественницы, от итальянских мужчин часто можно услышать, что они живут с родителями, потому что так экономнее.

«Представьте услышать такое от тридцатилетнего мужчины в России? Для многих, мне кажется, прозвучало бы странно», — заключила она.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала минусы жизни в домах Италии. В частности, она удивилась, что в зданиях, где больше пяти квартир, необходимо обязательно нанять и совместно оплачивать администратора.