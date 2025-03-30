Около 100 детей не попали в Китай и застряли во Владивостоке

Около 100 детей из Магаданской, Сахалинской областей, Хабаровского и Камчатского краев должны были отправиться в Китай, но туристическая компания не выполнила свои обязательства, и школьники застряли во Владивостоке. Об этом сообщило правительство Приморского края.

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Министр образования Приморского края Эльвира Шамонова сообщила, что правительство региона и правительства соответствующих субъектов предпринимают срочные меры для возвращения школьников домой. Во Владивостоке для детей организовали проживание, питание и досуг. 15 педагогических работников сопровождают школьников на экскурсиях по городу.

«Педагоги показывают ребятам самые знаковые и красивые места приморской столицы: владивостокский Арбат, Площадь Борцов Революции, Спортивную набережную, Корабельную набережную, арку Цесаревича», — сказала она.

Волонтеры, «Движение Первых» и «Юнармия» оказывают помощь в пребывании на территории Владивостока групп детей.

До этого сообщалось, что в Тобольске временно закрыли базу отдыха, где дети отравились хлором.