Балийский Новый год: туристам запретили шуметь и включать свет

На острове Бали 29 марта начался традиционный праздник Ньепи, известный как День тишины. Этот праздник отмечает балийский Новый год, дата которого определяется по местному лунному календарю. В течение суток на острове полностью прекращается движение транспорта, закрываются аэропорты и общественные учреждения, а жители и туристы обязаны соблюдать строгие правила.

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В этот день запрещено выходить на улицу, шуметь и включать яркое освещение. Исключения сделаны только для медицинских учреждений и отелей, где свет можно использовать в ограниченном режиме – в номерах необходимо задергивать шторы, а в больницах освещение допускается только внутри помещений.

За соблюдением порядка следят специальные патрули «пекаланги». Нарушителей могут предупредить и провести с ними разъяснительную беседу о важности сохранения традиций.

Туристы, не знакомые с особенностями праздника, иногда задают вопросы, вызывающие у местных жителей удивление. Так, в одном из балийских форумов путешественник поинтересовался, можно ли запустить дрон в День тишины, чем вызвал ироничные комментарии о строгом запрете на любые активности вне помещений.

Помимо Ньепи, в Индонезии стартовали официальные выходные, связанные с окончанием священного месяца Рамадана. Каникулы продлятся с 28 марта по 7 апреля, и в это время ожидается массовый поток путешественников по стране, пишет издание «Турдом».

Ранее туристов предупредили о наиболее рискованных направлениях для отпуска и экскурсий. Также российским туристам посоветовали не выходить из отелей из-за протестов в Анталии.