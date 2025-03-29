Бангкок возвращается к нормальной жизни после землетрясения

В Таиланде устраняют последствия землетрясения, которое накануне произошло в соседней Мьянме и привело к обрушению строившегося 30-этажного здания в Бангкоке. Погибло не менее 10 человек, пропавшими числится более 100 рабочих. В субботу поступила обнадеживающая новость – не менее 15 из них обнаружены живыми на глубине 5–10 метров под завалами. Найти людей помогли специально обученные собаки.

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Известно, что инженерные службы сейчас обследуют около 2 тыс. зданий на предмет возможных повреждений. В частности, закрыта башня Маханакхон, где находится одна из городских достопримечательностей – смотровая площадка со стеклянным полом на высоте 413 метров.

В остальном обстановка в столице Таиланда спокойная. Как рассказали сегодня в тайской принимающей компании Ilves Tour, с утра 29 марта были закрыты торговые центры, но после обеда они возобновили обслуживание посетителей. В нормальном режиме работает международный аэропорт Бангкока, общественный транспорт, магазины, отели.

В соседней Мьянме, где находился эпицентр землетрясения, всё несравнимо хуже. Погибло более 1 тыс. человек. В популярном у туристов городе Мандалай разрушены или повреждены многие здания, мосты, а на дорогах – разломы. Драматичные кадры из Мьянмы некоторые ошибочно ассоциируют с Таиландом, пишут в Ilves tour.

«Огромное количество горе-блоггеров подхватили хайповую новость и давай пилить рилсы про Таиланд, используя кадры из Мьянмы», – возмущен автор рассылки и призывает доверять первоисточникам.

Добавим, что ни российский МИД, ни дипломатические ведомства других стран не выпускали рекомендаций для туристов по поводу поездок в Таиланд. Страна по-прежнему принимает гостей.