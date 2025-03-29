АТОР: туроператоры вскоре возобновят экскурсии в Бангкок

В ближайшее время туроператоры возобновят экскурсии с курортов в Бангкок, которые были временно прекращены в связи с землетрясением. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР), передает «Прайм».

«Что касается Бангкока, здесь туристические зоны почти не пострадали. Сегодня, 29 марта, ситуация в столице Таиланда практически нормализовалась. Временно прекращенные экскурсии в Бангкок с курортов туроператоры должны возобновить в ближайшее время», — заявили в ассоциации со ссылкой на Управление по туризму Таиланда (ТАТ).

Также уточняется, что афтершоки от землетрясения в Мьянме не затронули пляжные курорты Таиланда. «На Пхукете ничего не было, все отдыхают в штатном режиме, как и всегда. Спокойная обстановка и на остальных островных курортах — Самуи, Чанге и других», — рассказали в АТОР.

«В Паттайе чувствовались толчки, и в пятницу временно превентивно эвакуировали больницы, но этим все ограничилось. Никаких разрушений туристической и иной инфраструктуры не было, здесь также отдых туристов проходит планово и без происшествий. Аэропорт Утапао около Паттайи принимает и выпускает рейсы», — указывается в сообщении.

В ассоциации рассказали, что все туристические услуги в Бангкоке и близлежащих провинциях, а также во всех направлениях по всему Таиланду работают в обычном режиме.

Землетрясение магнитудой 7,7 в пятницу произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Власти Таиланда объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке.