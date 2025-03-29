На Бали закрыли аэропорт и остановили общественный транспорт

Утром 29 марта на Бали начался Ньепи, День тишины. Это местный Новый год, который, однако, каждый раз отмечается в разные даты. День определяется по балийскому и лунному календарям. В течение суток на острове улицы остаются пустыми, все мероприятия отменяются, аэропорты закрываются.

© tourdom.ru

Правила распространяются и на туристов – они обязаны не выходить на улицу. В это время также нельзя шуметь и включать свет. Исключение составляют больницы и отели. В медицинских учреждениях освещение ограничивается внутренней частью зданий. В гостиницах можно включать свет, но он должен быть приглушенным. Шторы в номерах необходимо плотно закрывать.

Не все туристы оказались в курсе этих правил.

«Можно ли поднять дрон сегодня в деревне?» – спросил на балийском форуме один из подписчиков, чем вызвал несколько саркастических комментариев:

«Неужели непонятно – нельзя выходить даже на улицу».

Транспорт в День тишины также не ходит (кроме машин скорой помощи), уличные фонари не зажигаются. Аэропорт закрывается на 24 часа. За соблюдением правил следят специальные патрули, их называют «пекаланги». Если один из них заметит, к примеру, свет в окне, хозяина дома ожидает стук в дверь и последующая лекция о том, как важно сохранять и соблюдать балийские традиции.

Ранее «ТурДом» писал, что балийский Новый год в этом году совпадает с окончанием священного месяца Рамадана – Ид аль-Фитр (31 марта). В связи с этим объявлены официальные каникулы, они продлятся с 28 марта по 7 апреля. Ожидается, что десятки миллионов индонезийцев в это время отправятся в гости к родственникам или путешествие по стране.