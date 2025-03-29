Спрос россиян на отдых в Шанхае вырос

Спрос россиян на отдых в Азии продолжает расти: в марте количество отельных бронирований в Шанхае выросло на 38%, в Паттайе - на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в результатах исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip (текст есть в распоряжении ТАСС).

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«‎Продолжается рост интереса к Азии: в Шанхае оформлено на 38% больше заказов, чем в прошлом марте, в Паттайе - на 18%. При этом Бангкок посетили на четверть меньше туристов. Помимо этого, россияне чаще отдыхали в Ташкенте (+31%), а вот Ереван оказался менее востребованным (-17% по сравнению с 2024 годом). Доли остальных городов почти не изменились», — рассказали эксперты.

Самым востребованным зарубежным городом в марте оказался Стамбул: на него пришлось 7,8% отельных бронирований, следом идут Дубай и Минск, где отдыхали 6,4% и 3,7% туристов соответственно. В сравнении с началом весны 2024 года Стамбул и Минск стали менее востребованы на 13% и 12%, а интерес к отдыху в Дубае остался прежним. В топе также оказались Шанхай (доля - 2,5%), Ереван (2,4%), Бангкок (2,2%), Ташкент (2,1%), Паттайя (1,9%), Париж (1,8%) и Тбилиси (1,7%).

Согласно исследованию, в марте большинство туристов отдали предпочтение поездкам по России: 71% заказов оформлены внутри страны. Лидером рейтинга традиционно стала Москва: на столицу, как и в 2024 году, пришлось 21,7% бронирований. Второе место занял Санкт-Петербург с долей 12,7%, а на третьей строчке оказался Сочи, где отдыхали 8,1% путешественников. Популярность всех трех городов за год практически не изменилась.

В список востребованных направлений в марте также вошли Казань (2,9%), Екатеринбург (2,8%), Краснодар (1,9%), Нижний Новгород (1,8%), Ростов-на-Дону (1,6%), Калининград (1,5%) и Новосибирск (1,4%). Заметно вырос интерес россиян к Нижнему Новгороду (+32% за год), а в Казани останавливались на 7% чаще. На 17% реже туристы ездили в Краснодар. Доли остальных городов почти не изменились, отметили в компании.