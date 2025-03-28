Туры в Турцию реально купить менее чем за 25 тысяч рублей

Туры в Турцию из Москвы реально купить менее чем за 25 тысяч рублей на одного
В системах бронирования замечены бюджетные предложения туров в Турцию на вылетах из Москвы в ближайшее воскресенье, 30 марта. Эти цены могут сбить с толку не очень искушенных туристов, которые сделают ошибочный вывод, что отдых на турецких курортах дешевеет. На самом деле это не так. Туроператоры просто распродают остатки мест на рейсах накануне вылета.
Самый доступный вариант турпакета на 8 ночей стоит 48,6 тыс. руб. – менее 25 тыс. руб. на человека при размещении в двухместном номере гостиницы Greenlife Hotel, курорт Аланья, вторая линия от моря (здесь и далее указаны наличие и тарифы, актуальные по состоянию на 16:00 28 марта. – Ред.).
Некоторые из недорогих турпакетов оказывались недоступны для бронирования уже через 20–30 минут, при повторном поиске. Этим и объясняется дешевизна – предложений по сниженным ценам немного, и они быстро заканчиваются.
Туры в наиболее востребованные отели на Анталийском побережье Турции значительно дороже. Например, на даты вылета 29–30 марта недельный отдых Ultra All Inclusive в Rixos Park Belek 5* предлагается за 196 тыс. руб. на двоих. В Nirvana Cosmopolitan Hotel 5* и в Rixos Premium Tekirova 5* – в 206 тыс. руб., в обоих вариантах питание «все включено». Турпакет на 7 ночей в гостиничный комплекс Ethno 5* (Белек), открывшийся в июне прошлого года, стоит 252 тыс. руб.
Однако цены на заезды в ближайшие даты все же заметно доступнее, чем на те же отели в летние месяцы. Например, недельные туры в Rixos Downtown Antalya 5* с вылетом 30 марта предлагаются за 221 тыс. руб. на двоих, а с отправлением 12 июля – за 296 тыс. руб. Прошлым летом в середине июля они стоили 285–299 тыс. руб. Как видим, экономия в межсезонье получается существенная, чем и пользуются туристы, желающие отдохнуть в отелях высокого уровня, но за более скромную сумму. При этом надо учитывать, что в конце марта – начале апреля погода, как правило, еще не благоприятствует морским купаниям, придется пользоваться подогреваемыми бассейнами. Кроме того, часть баров и ресторанов на территориях отелей открываются только к высокому сезону, скромнее в межсезонье и выбор развлекательных программ.
Добавим, что раннее бронирование на летний сезон, когда в стоимости туров учитываются скидки отелей на размещение, заканчивается. Предпосылок для удешевления туров нет, их стоимость наоборот будет расти, тем более, что спрос на Турцию в этом году выше, чем в прошлом.