Туры в Турцию реально купить менее чем за 25 тысяч рублей

В системах бронирования замечены бюджетные предложения туров в Турцию на вылетах из Москвы в ближайшее воскресенье, 30 марта. Эти цены могут сбить с толку не очень искушенных туристов, которые сделают ошибочный вывод, что отдых на турецких курортах дешевеет. На самом деле это не так. Туроператоры просто распродают остатки мест на рейсах накануне вылета.

© tourdom.ru

Самый доступный вариант турпакета на 8 ночей стоит 48,6 тыс. руб. – менее 25 тыс. руб. на человека при размещении в двухместном номере гостиницы Greenlife Hotel, курорт Аланья, вторая линия от моря (здесь и далее указаны наличие и тарифы, актуальные по состоянию на 16:00 28 марта. – Ред.).

Некоторые из недорогих турпакетов оказывались недоступны для бронирования уже через 20–30 минут, при повторном поиске. Этим и объясняется дешевизна – предложений по сниженным ценам немного, и они быстро заканчиваются.

Туры в наиболее востребованные отели на Анталийском побережье Турции значительно дороже. Например, на даты вылета 29–30 марта недельный отдых Ultra All Inclusive в Rixos Park Belek 5* предлагается за 196 тыс. руб. на двоих. В Nirvana Cosmopolitan Hotel 5* и в Rixos Premium Tekirova 5* – в 206 тыс. руб., в обоих вариантах питание «все включено». Турпакет на 7 ночей в гостиничный комплекс Ethno 5* (Белек), открывшийся в июне прошлого года, стоит 252 тыс. руб.

Однако цены на заезды в ближайшие даты все же заметно доступнее, чем на те же отели в летние месяцы. Например, недельные туры в Rixos Downtown Antalya 5* с вылетом 30 марта предлагаются за 221 тыс. руб. на двоих, а с отправлением 12 июля – за 296 тыс. руб. Прошлым летом в середине июля они стоили 285–299 тыс. руб. Как видим, экономия в межсезонье получается существенная, чем и пользуются туристы, желающие отдохнуть в отелях высокого уровня, но за более скромную сумму. При этом надо учитывать, что в конце марта – начале апреля погода, как правило, еще не благоприятствует морским купаниям, придется пользоваться подогреваемыми бассейнами. Кроме того, часть баров и ресторанов на территориях отелей открываются только к высокому сезону, скромнее в межсезонье и выбор развлекательных программ.

Добавим, что раннее бронирование на летний сезон, когда в стоимости туров учитываются скидки отелей на размещение, заканчивается. Предпосылок для удешевления туров нет, их стоимость наоборот будет расти, тем более, что спрос на Турцию в этом году выше, чем в прошлом.