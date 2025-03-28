Землетрясение в Таиланде признано крупномасштабным бедствием

Власти Таиланда присвоили землетрясению третий уровень из четырёх, классифицировав его как крупномасштабное бедствие.

Об этом сообщил министр внутренних дел королевства Анутхин Чанвиракун.

«Уровень противодействия стихийным бедствиям повышен до крупномасштабного бедствия (уровень три из четырёх) в соответствии с Национальным планом по предупреждению и смягчению последствий стихийных бедствий», — приводит текст письма Чанвиракуна ТАСС.

Ранее россиянка, живущая в Бангкоке, рассказала RT об эвакуации во время землетрясения.