Землетрясение в Таиланде классифицировали как крупномасштабное бедствие

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Власти Таиланда присвоили землетрясению третий уровень из четырёх, классифицировав его как крупномасштабное бедствие.

Землетрясение в Таиланде признано крупномасштабным бедствием
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Об этом сообщил министр внутренних дел королевства Анутхин Чанвиракун.

«Уровень противодействия стихийным бедствиям повышен до крупномасштабного бедствия (уровень три из четырёх) в соответствии с Национальным планом по предупреждению и смягчению последствий стихийных бедствий», — приводит текст письма Чанвиракуна ТАСС.

Ранее россиянка, живущая в Бангкоке, рассказала RT об эвакуации во время землетрясения.

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