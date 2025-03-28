Власти Таиланда успокоили туристов

Если в Бангкоке туристы больше всего обсуждают собственно землетрясение, то в приморских Паттайе и на Пхукете тема номер один – угроза цунами. Большинство не верит, что большая волна возможна, но есть те, кто опасается. Вспоминают при этом катастрофическое землетрясение в Индийском океане в 2004 году, когда большие волны накрыли несколько стран, в том числе Таиланд, а общее число погибших превысило 220 тыс. человек.

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«Надо уходить с пляжей, как думаете? Система оповещения о цунами в Таиланде работает?» – тревожится туристка. «Был на Ко-Лане (остров в Сиамском заливе. – Ред.), а там отлив – как побежали все!» – передают из Паттайи.

В другом чате отдыхающие развивают тему отлива и считают, на сколько метров ушло море.

Беспокоятся и те, кто еще в России.

«У меня вылет в Паттайю 12 апреля. Думаю, что к этому времени должна уже быть ясная картина. Я больше цунами боюсь, чем землетрясения», – признается одна из потенциальных туристок.

Те, кто уже на месте, ей отвечают: бояться не стоит. Во-первых, Паттайя находится на берегу Сиамского залива – волны здесь в случае чего не смогут сильно разогнаться. Во время катастрофы 20 лет назад пострадал Пхукет, расположенный фактически на берегу Индийского океана.

Во-вторых, эпицентр сегодняшнего землетрясения расположен на материке – в центральной части Мьянмы, и большим волнам попросту неоткуда взяться.

Позднее ситуацию прокомментировали власти Таиланда. Они заверили, что причин для опасений нет. «Последующие толчки будут менее сильными, никакой вероятности цунами нет», – написала в соцсети Х (бывшем «Твиттере») премьер-министр Пхетхонгтхан Чинават после экстренного совещания кабмина.

Напомним, что ситуация в курортных районах Таиланда спокойная. Кафе, рестораны, магазины, аэропорты работают, экскурсии не отменяли. Режим ЧС в Паттайе и на Пхукете не объявляли. Сложнее ситуация в Бангкоке, расположенном ближе к эпицентру землетрясения. Здесь наблюдаются сбои в работе общественного транспорта, магазинов и общественных учреждений.