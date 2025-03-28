Как землетрясения в Таиланде повлияли на туристические регионы

Популярные туристические регионы Таиланда — Пхукет, Кхао Лак, Краби, Самуй и другие — не пострадали от землетрясения. Влияние стихийного бедствия на популярные курорты оценили в Российском союзе туриндустрии (РСТ), пресс-службу которого цитирует ТАСС.

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Уточняется, что туристическая инфраструктура южных курортов функционирует в обычном режиме. В РСТ добавили, что организованные туристы от землетрясения не пострадали, аннуляций ранее купленных туров тоже нет.

Ранее в Ассоциации туроператоров России заявили, что во время землетрясений в Бангкоке могло находиться до двух тысяч российских туристов. О пострадавших в городе туроператоры пока не сообщали.