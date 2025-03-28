Дубай давно стал символом роскошного отдыха, но если вы ищете альтернативу с меньшим количеством туристов, более доступными ценами и аутентичной атмосферой, обратите внимание на Доху – столицу Катара.

В отличие от Дубая, где пляжи часто переполнены, особенно в высокий сезон, в Дохе можно найти уединенные места с кристально чистой водой. Это идеальный вариант для тех, кто предпочитает отдых без суеты и большого скопления людей.

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Жилье, рестораны и транспорт в Дохе обходятся дешевле, чем в Дубае. При этом уровень сервиса остается высоким: пятизвездочные отели, элитные рестораны и магазины предлагают тот же комфорт, но без завышенных цен и очередей.