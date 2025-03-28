РЖД запустили «единый проездной» до любимого курорта россиян

РЖД и Единая транспортная дирекция возобновили работу мультимодального маршрута к курортам Абхазии, сообщили в РЖД.

Единый билет – это услуга, позволяющая оформить один проездной документ на весь маршрут поездки с использованием разных видов транспорта. Единый билет в Абхазию включает проезд на поезде до Адлера с пересадкой на автобусы, которые следуют в Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон или Сухум. Автобусы будут курсировать ежедневно.

Продажа билетов открылась 26 марта, маршрут будет действовать с 30 апреля по 30 сентября.

При покупке «проездного» онлайн необходимо указать пункт отправления и конечный пункт прибытия, например: «откуда» − Москва, «куда» − Пицунда Авт, уточнили в РЖД. Далее необходимо нажать кнопку «выбрать маршрут с пересадкой» или убрать галочку «только прямые» маршруты. Оформить единый билет до Абхазии также можно в кассах.

Дебетовые карты, по которым начисляются мили

Среди предложений банков существует отдельная группа так называемых тревел-карт, которые предназначены для часто путешествующих клиентов, поясняет аналитик-эксперт Банки.ру Эряния Бочкина. По ним начисляется повышенный кэшбэк за оплату отелей, билетов или туров, скидки на соответствующие покупки, предлагается проход в бизнес-залы аэропортов. Также очень часто начисляются мили, которые затем можно потратить на билеты и сопутствующие услуги. Например, это следующие карты: