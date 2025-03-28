В АТОР дали рекомендации планирующим отдых в Таиланде

Сейчас в Таиланде и Мьянме находится около 2000 российских туристов, обращений от них с просьбами о досрочном прекращении отдыха или эвакуации не поступало, сказал НСН Артур Мурадян.

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Если в Мьянме и Таиланде не будет новых сильных толчков, которые затронут Бангкок, россиянам не стоит бояться отдыхать в Таиланде, курортные зоны не пострадали от землетрясения в Мьянме. Об этом НСН заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян.

В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Толчки ощущались и в соседнем Таиланде: в Бангкоке из-за этого сотни людей вышли из зданий на улицу, здесь объявили эвакуацию жителей многоэтажных домов. Также в пострадавшем от землетрясения мьянманском городе Мандалай разрушены многоэтажные дома и мосты. По словам Мурадяна, сведений о пострадавших российских туристах и обращений с просьбами об эвакуации не поступало.

«В Мьянме в той локации, где находится эпицентр, российских туристов практически нет. Они все находятся в Мандалае, но их немного, может быть, несколько сотен. Если же говорить про Бангкок, то там может быть до 2000 организованных российских туристов, но посчитать точно сложно, потому что Бангкок — это в 99% случаев некий хаб для дальнейшего передвижения к курортам с целью отдыха. Сейчас гражданские аэропорты Таиланда прекратили прием и выпуск судов, возможны афтершоки. Обращений от российских граждан с просьбами об эвакуации или досрочном прекращении отдыха не поступало», — сказал Мурадян.

Собеседник НСН добавил, что планирующим отдых в Таиланде россиянам не стоит отменять поездку, если не будет новых сильных толчков.

«Нужно внимательно следить за дальнейшим развитием ситуации, за расписаниями аэропортов, находиться на связи с операторами. Если не будет сильных толчков, которые затронут именно Бангкок, то вполне можно планировать путешествие, потому что никаких сообщений со стороны курортных зон о том, что там землетрясение как-то ощущалось, не поступало и вряд ли поступит. Безусловно, какие-то здания в Таиланде будут разрушены, но ни одно из них не является отелем. Туристам рекомендую временно покинуть высотные здания, чтобы не находиться в зоне повышенного риска», — подытожил он.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что не менее 43 рабочих находятся под завалами небоскреба, который обрушился в Бангкоке в результате землетрясения в соседней Мьянме.