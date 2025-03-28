Какие маршруты предлагают в Беларуси путешественникам

Новые маршруты для путешественников презентовала Беларусь на Международной выставке туризма в Минске. Большинство гостей форума – представители стран Содружества. Что предлагают туроператоры, рассказала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Пара из Минска выбирает тур в подарок друг другу – изучают карту Беларуси. Привлекать туристов на площадке решили громко – национальным колоритом. Лидский замок вводит больше интерактивных экскурсий, используют средневековые игры и танцы.

«Первый танец назывался Маразуля, второй – Друмул дракули. Они подвижные. Мы всегда говорим людям, что они, конечно, отличались от современных танцев – их водили по кругу. Люди за руки брались, чтобы чувствовать друг друга», – рассказала заведующая экспозиционно-выставочным отделом Лидского историко-художественного музея Анна Некрашевич.

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне исторических проектов станет больше. Среди туров появятся «Маршруты Победы». Это совместный проект Беларуси и России.

Елена Лихимович, заместитель директора национального выставочного центра БелЭкспо по туристической деятельности:

«Задумка была такая: показать для граждан Беларуси Россию с точки зрения патриотизма, а для граждан РФ – Беларусь. Выбрали форматы выходного дня. Мы разработали четыре варианта туров: два по территории Беларуси, два по территории РФ. Туры двух- и трехдневные».

Сегодня в Беларуси развивается 13 видов туризма, например, санаторно-курортный, экологический, агроэкотуризм, медицинский, промышленный. Гастрономические программы прямо на выставке оценила и делегация участников.

Туристический поток в Беларуси растет. В 2024 страну посетили более семи миллионов путешественников. Развивается и внутренний туризм. На этом акцентировал внимание глава государства. Задача сделать туризм национальным проектом поставлена перед отраслевыми ведомствами.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

«Сегодня туризм должен стать точкой роста в развитии экономики. Мы туризм должны тоже позиционировать с нашей страной».

Впервые свой потенциал презентовала команда из Кабардино-Балкарии. Россияне предлагают комплексный туристический продукт.

Ислам Шаваев, заместитель министра курортов и туризма Кабардино-Балкарской республики:

«Это горный туризм, горнолыжка, экскурсионные программы. Основной уклон будет непосредственно на этом направлении. Именно это и привлекает сегодня туристов из Республики Беларусь. Кроме того, если туристический поток увеличится, будет подниматься вопрос о том, чтобы организовывать прямые рейсы».

Спрос растет и на туры в Узбекистан. В стране 2025-й объявлен Годом окружающей среды и зеленой экономики. Развивают авторские туры.

Наргиза Вахидова, генеральный директор туристической компании (Узбекистан):

«Помимо наших классических туров, можно съездить и другие интересы закрыть. Это очень богатые регионы. Но больше всего я бы представила образовательный туризм в Узбекистане. Об этом мало говорят, но в Узбекистане достаточно большое количество своих вузов – больше 250, а также международных».

В выставке приняли участие представители 10 стран. И это не только регионы Содружества – на отдых к себе приглашают страны Южной Америки, Востока и Азии.