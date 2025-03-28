За это могут избить тростью: почему в Сингапуре запрещены жвачки

Сингапур — страна строгих законов, и один из самых известных запретов касается жевательной резинки. В отличие от большинства стран, где она продается свободно, в Сингапуре за ввоз, продажу и даже небрежное жевание резинки можно столкнуться с серьезными штрафами. Как появился этот закон, как он регулируется и какие последствия могут ожидать нарушителей, расскажет «‎Рамблер».

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История закона

До 1992 года в Сингапуре жевательная резинка продавалась без ограничений. Однако власти страны столкнулись с проблемой: люди часто выбрасывали резинку на улицах, наклеивали на двери метро и лифты, что приводило к повреждению общественного имущества. Особенно пострадала система сингапурского метрополитена MRT, где куски жвачки портили двери и механизмы, вызывая сбои в работе.

В ответ на это в 1992 году правительство Сингапура во главе с тогдашним премьер-министром Ли Куан Ю полностью запретило импорт, продажу и распространение жевательной резинки. Закон был введен с целью поддержания чистоты и порядка, которые в последствии стали визитной карточкой города-государства.

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Как регулируется запрет?

На данный момент закон регулируется Законом о контроле за жевательной резинкой (Control of Manufacture Act). Согласно нему:

Ввоз жевательной резинки в страну без разрешения запрещен;

Продажа и распространение жвачки могут привести к штрафу до 100 000 сингапурских долларов (около 70 000 USD) или лишению свободы до двух лет;

За выбрасывание жвачки в общественных местах грозит штраф до 1000 сингапурских долларов (700 USD) и обязательные общественные работы;

Повторные нарушители могут столкнуться с более жесткими санкциями, включая телесные наказания, такие как удары тростью.

Тем не менее, с 2004 года был введен небольшой послабляющий закон: по настоянию США, в рамках торгового соглашения, Сингапур разрешил продажу жвачки в медицинских целях, но только по рецепту врача. Например, никотиновая жевательная резинка для отказа от курения доступна, но строго под контролем аптек.

Последствия нарушения

Сингапур известен своей строгостью в вопросах соблюдения общественного порядка. Туристы, не знающие местных законов, иногда сталкиваются с неприятными сюрпризами. Примером может быть случай американского студента Майкла Фэя, который в 1994 году получил наказание в виде ударов тростью за вандализм, что вызвало международный резонанс.

Хотя за простое жевание жвачки туриста, скорее всего, не арестуют, за попытку ввоза большого количества резинки могут возникнуть серьезные проблемы на таможне. Некоторые путешественники уже сталкивались с конфискацией жвачки в аэропорту или крупными штрафами за несанкционированное распространение.

В отличие от многих стран, где законы о чистоте плохо соблюдаются, Сингапур добился успеха благодаря строгим штрафам и общественному контролю. Город остается одним из самых чистых в мире, и запрет жвачки сыграл в этом не последнюю роль.

Хотя некоторые считают запрет чрезмерным, он доказал свою эффективность. Сегодня в Сингапуре можно спокойно ходить по улицам, не опасаясь наступить на липкие остатки жвачки, а метрополитен работает без сбоев из-за засоренных дверей.

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