Туроператоры не сообщали о пострадавших в Таиланде туристах из РФ, россияне продолжают свой отдых на Пхукете, в Паттайе и на островах. Об этом сообщается в Telegram-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«В Бангкоке, по предварительным данным, может находиться до 2 тыс. туристов из России. Из них около четверти – из числа организованных путешественников. Также в Бангкоке проживает значительное количество россиян – не туристов. О том, чтобы кто-то из туристов пострадал, на данный момент туроператоры не сообщали. Сообщений о разрушении отельных зданий не было. В курортных зонах Таиланда, по данным туроператоров, никаких разрушений или паники не наблюдается, туристы на Пхукете, в Паттайе и на островах продолжают свой отдых в штатном режиме», – говорится в публикации.

Ранее СМИ сообщали, что 28 марта в Таиланде и Мьянме произошло землетрясение, толчки также ощущались в некоторых регионах Китая. Аэропорты Таиланда временно перестали принимать и отправлять рейсы из-за мощного землетрясения. Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават объявила режим ЧП в Бангкоке.