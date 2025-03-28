Появились кадры из разрушенной землетрясением Мьянмы

Последствия землетрясения во втором по величине городе Мьянмы, Мандалае, очевидцы запечатлели на камеру. Видео с места события публикует РБК.

На кадрах видно, как, не выдержав подземных толчков, накренилось несколько зданий. Обвалившись, в клубах строительной пыли они угрожающе нависли над тротуарами и проезжей частью. Из-под обломков спешат вызволить горожан. Кроме того, в результате сейсмособытия частично рухнул километровый мост через реку Иравади. Переправа соединяет Мандалай с другим городом, Сикайн, который также испытал на себе разрушительную силу землетрясения.

Не выстояла и мечеть Шве Пхо Шейн в местном поселке Синкай. Землетрясение застигло врасплох прихожан, находившихся в тот момент в храме. Из-под завалов удалось спасти немногих.

Ранее в пятницу, 28 марта, в Мьянме были зафиксированы два сильных землетрясения с интервалом 12 минут. Магнитуду первого землетрясения сейсмологи оценили в 7,9, сила второго землетрясения достигла 6,4. Сейсмотолчки ощутили и в соседнем Таиланде — в Бангкоке был объявлен режим ЧП. Волна подземных колебаний докатилась и до тайского города Чиангмай.